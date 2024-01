Pinerolo: corteo per il Giorno della Memoria

In occasione della "Giornta della memoria" oggi a Pinerolo corteo a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza per ricordare in prima persone le vittime dell'Olocausto. Al seguito della Banda Ana si avvierà alle 16 in viale Cavalieri di Vittorio Veneto di fronte al monumento delle Vittime della violenza e dell'intolleranza per raggiungere in piazza Marconi il Monumento agli ex Internati dove verrà deposta una corona. Sono annunciate iniziative per denunciare la situazione palestinese nella Striscia di Gaza.