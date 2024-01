Anche polizze furto - incendio e finanziamenti agevolati per chi compra auto usate nelle concessionarie

Cresce il desiderio di tutele da parte degli automobilisti che acquistano un'autovettura, anche se è di seconda mano



Gli assortimenti di auto usate nelle concessionarie del territorio sono sempre più ampi e ricchi di modelli dei brand più diffusi e apprezzati, grazie ai quali tutti hanno la possibilità di acquistare un'ottima “quattro ruote”, spesso anche di segmento medio-alto, a prezzi decisamente più convenienti rispetto al nuovo e dotata degli equipaggiamenti per la sicurezza, l'infotainment e il comfort di ultima generazione.

Auto usate nelle concessionarie: ecco un "pacchetto" sempre più richiesto

Ma se vi dicessimo che oggi i rivenditori, oltre all'automobile, sono anche in grado di fornire alla propria clientela un'assicurazione furto-incendio e finanziamenti a tasso agevolato, questo non riuscirebbe a convincervi a velocizzare i tempi per la scelta e l'acquisto di una vettura usata? I pacchetti che, oltre alla vettura, comprendono anche le polizze assicurative e finanziamenti agevolati, in effetti, rappresentano ormai, sempre più spesso, la scelta ideale per coloro che cercano un'opzione completa e conveniente al momento dell'acquisto di un'automobile.

Vasta selezione di auto usate

In un mercato dell'auto in cui le concessionarie offrono una vasta selezione di auto usate, garantendo una ricca varietà di modelli e marche tra cui scegliere, i potenziali acquirenti possono trovare l'auto che meglio si adatta alle proprie esigenze e preferenze più facilmente. Le auto usate nelle concessionarie sono sottoposte a rigorosi controlli di qualità per garantire che siano in ottime condizioni e sicure per strada: l'aggiunta del pacchetto completo "polizza furto-incendio e finanziamento agevolato" spiana ulteriormente la strada verso la firma del contratto, contribuendo a convincere anche gli automobilisti più titubanti.

Assicurazione furto-incendio inclusa

Questo tipo di assicurazione, infatti, offre tranquillità all'acquirente: può ridurre il rischio finanziario associato a eventi imprevisti e aiuta il proprietario a dormire sereno anche quando è costretto a lasciare la vettura per strada, per esempio di notte.

Il finanziamento a tasso agevolato

La possibilità di finanziare l'acquisto dell'auto usata ricorrendo a finanziarie che praticano tassi agevolati anche in un periodo come quello attuale, nel quale i tassi d'interesse sono ai massimi livelli, è un altro argomento che finisce spesso col facilitare la vendita. Grazie alle partnership dedicate, le concessionarie possono offrire non solo condizioni vantaggiose, ma anche piani di rimborso flessibili. Questo consente all'acquirente di dilazionare il pagamento nel tempo, rendendo l'acquisto dell'auto usata ancora più accessibile.

Semplificazione del processo di acquisto

Un altro vantaggio offerto dalle concessionarie è la semplificazione del processo di acquisto dell'auto usata. In un unico luogo, l'acquirente può trovare l'auto desiderata, beneficiare dell'assicurazione furto-incendio inclusa, ottenere il finanziamento agevolato e anche trovare i meccanici specializzati nella manutenzione programmata e negli interventi post-vendita. Questo riduce lo stress e la complicazione associati all'acquisto di un'auto usata, offrendo un'esperienza più fluida e conveniente.

Auto usate nelle concessionarie: occasioni da non perdere!

Grazie a una vasta selezione di auto usate, a controlli rigorosi e assistenza post-vendita efficiente, nonché ai pacchetti che comprendono anche assicurazioni e finanziamenti agevolati, le concessionarie rappresentano oggi più che mai l'opzione di riferimento per chi deve acquistare una vettura usata. Tra le numerose proposte disponibili presso le concessionarie del territorio, quelle con il pacchetto assicurazione+finanziamento agevolato, sono, dunque, sempre più richieste.