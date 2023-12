A Rorà nel 2024 un nuovo polo culturale e sede Ana

Dal Comune di Rorà una nuova sede per la sezione locale Ana. "Sarà uno spazio polivalente destinato a diventare un polo culturale - spiega la sindaca Claudia Bertinat -, poiché conterrà anche una nuova biblioteca e uno spazio per la mostra dei minerali. L'immobile dove verrà realizzata la sede è stata una scuola e, ancor prima, uno spazio dedicato ai reduci delle due Guerre Mondiali". Nell'attesa dell'inaugurazione - già programmata per il 14 aprile 2024, proprio le Penne Nere saranno al centro di un appuntamento in calendario per venerdì 29 dicembre: il gruppo si riunirà alle 20,30 al Centro Odetto per la nomina del capogruppo. "Trattandosi di un evento che vuole celebrare i tanti anni di servizio degli Alpini, vorremmo invitare tutti a condividere con noi le vecchie fotografie che hanno a che fare con il mondo Ana, per ricostruire la storia della sezione". Alle 22 scambio di auguri con panettone e spumante.