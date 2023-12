Volley A1 femminile, superlativo Pinerolo: solo il tie-break premia le campionesse del Conegliano

Come una vittoria, da parte di un Pinerolo mai domo. Erano arrivate sempre a punteggio pieno le campionesse d’Italia del Conegliano. Sono andate via dopo aver giocato e vinto il tie-break, approdo garantito dalla doppia rimonta delle ragazze di Marchiaro. Pinerolo inizia senza paura, gioca alla pari con il giusto atteggiamento mentale. La squadra di casa, che sa di dover sbagliare pochissimo o nulla, si rivela pronta a far male dal centro con Akrari e pungente con Ungureanu e Nemeth, mentre si distingue per ordine nella distribuzione Cambi(Starting six con Sorokaite e Polder). Al cospetto delle campionesse d’Italia, una compagine che nella stagione in corso non solo ha sempre vinto ma aveva addirittura lasciato per strada solo 4 set. Imoco trova il primo vantaggio sul 15-16, dopo essere stata sotto anche di 4 lunghezze(7-11) ed aver recriminato per una decisione arbitrale. Propiziato da tre muri e altrettanti ace, l'allungo delle venete (21-25)mette fine ad un parziale intenso, di fronte al pubblico che gremisce in ogni ordine di posto il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte. Bellissima la condotta di gara che porta le pinelle sul pari al termine del secondo parziale. Un lunghissimo scambio con cui Conegliano trova il 10-11 simboleggia la bravura delle locali ad accettare e gestire il confronto aperto. Con astuzia il 14-14 dà morale alle pinerolesi, costringendo Haak a sfoderare i migliori colpi del repertorio. Vantaggio Pinerolo 18-17 su ace a dimostrazione di quanto la squadra di Marchiaro sia convinta. Rivali incollate sul 21-21, il 23-22 arriva grazie al muro di Polder ed il primo set ball lo crea Ungurueanu. Ci pensa ancora Polder a produrre il 25-24 e Sorokaite fa 1-1. Nella terza frazione, la Wash4green si trova a recuperare 4 punti che crescono a 8 sul 12-20, alimentando il break ospite, finalizzato immediatamente con uno scarto marcato(14-25). Quarta frazione in cui Conegliano spinge sull’acceleratore fino all’1-6, legittimando la sua caratura, poi la voglia di reagire delle pinerolesi riduce il divario, autorizzando la speranza di rimonta piena con 14-16 siglato da Ungureanu, ancor più con il servizio vincente della subentrata Storck(17-18). Rimonta coronata ancora dall’elvetica per il 20-20 che dà nuovo vigore agli spettatori. Con Sorokaite in battuta c’è il primo vantaggio, 23-22 di un Pinerolo mai domo, che ci crede. Storck(12 punti finali) superlativa per il primo di due set ball ed ancora la svizzera fa il 2-2. Quinto set, dunque, con due ace di Ungureanu a siglare il 7-7: storicamente mai si è vissuto tanto pathos a Villafranca, dove il confine tra possibile e impossibile è già stato superato. Palla match veneta sul 13-14 e finisce con il tie break ospite. Quante emozioni.