CICLISMO, Trofeo Upslowtour cronoscalata a Capello, Turconi e Lucca

Un astigiano, un varesino ed un trentino si issano sul gradino più alto del podio della riuscita cronoscalata trofeo Upslowtour da Luserna San Giovanni a Rora'. Un'intensagiornata di ciclismo in Valpellice, nell'ambito dell'iniziativa di valorizzazione dei percorsi per le due ruote a livello Pinerolese. Tra gli Allievi, meritata affermazione dell'astigiano Roberto Capello, alfiere della Sanmaurese. Tra gli juniores, vittoria di un corridore molto quotato come Filippo Turconi della Bustese Olonia, andato a vincere il duello con il polacco Gruscinski della Energy. Quindi spazio ad elite ed under con acuto di Simone Lucca, marcantonio di Rovereto in maglia veneta. Secondo posto dell'irlandese portacolori Colpack, Ronan O'Connor. Terzo Gioele Gasparetto(Rostese). Parte agonistica del pomeriggio che ha coronato una partecipata pedalata dallo stabilimento Valmora e fino al Parco montano di Rora' con ospite El Diablo Claudio Chiappucci. Capello ha fatto registrare un gran tempo, precedendo di 1'12" il cuneese Thomas Bernardi(Vigor), terzo Filip Novak, ceco della Trevigliese. tra gli juniores solo 5 secondi hanno separato Turconi e Gruszcynski. Giulio Giraudo(Esperia Piasco), terzo, a soli 12" dal vincitore. Miglior crono assoluto quello di Lucca. Premiata la perfetta organizzazione del Gsr Alpina.