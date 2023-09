Atletica: il Grand Prix Esordienti sulla pista in terra rossa di Villar Perosa

Oggi pomeriggio, presso il campo sportivo "Gaetano Scirea" di Villar Perosa, si è svolto il "Gran Prix Esordienti" organizzato dalle società sportive di Pomaretto e San Secondo di Pinerolo. «Siamo riusciti a coinvolgere una decina di società sportive del Piemonte e circa 200 bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni - dichiarano Nadia Pons, presidentessa e allenatrice del GSP80 di Pomaretto, e Paolo Peyronel, responsabile dell'U.S. San Secondo A.S.D -.

Le discipline a cui hanno partecipato erano vortex, corsa ad ostacoli, salto in lungo, velocità e percorsi multidisciplinari». A ogni bambino è stato assegnato un cartellino su cui sono state segnate alcune stelline di riconoscimento, «così da non dover fare una classifica e rendere la giornata un gioco vero e proprio». Il premio finale, uguale per tutti, «consisteva in una merenda in compagnia» concludono i due organizzatori.