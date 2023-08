Crissolo: infortunata sulla Normale del Monviso, recuperata dall’elisoccorso

Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino sono intervenuti ieri pomeriggio (martedì 8 agosto) intorno alle 17 a seguito di una chiamata proveniente dalla zona del bivacco Andreotti, sulla via normale del Monviso. È qui che una donna si era procurata un trauma a un arto inferiore in seguito a una caduta. L’elisoccorso del 118 ha recuperato l'infortunata e il compagno di cordata.