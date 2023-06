Volley A1 femminile, la promettente Di Mario sarà secondo libero al Pinerolo

Pinerolo guarda al futuro e completa il roster con un secondo libero di grande talento, la giovane laziale Giada Di Mario, che lo scorso anno militava in A2 con l'Assistec Volleyball Sant'Elia. Romana, classe 2004, 180 cm di altezza, la giocatrice che affiancherà Ilenia Moro è cresciuta nelle giovanili del "Vollevró Casal dei Pazzi " dove ha vinto: 5 titoli regionali, uno scudetto under 14, una Medaglia di bronzo under 16 e uno Scudetto under 17. Sempre con il club capitolino ha partecipato al campionato nazionale di B1 per due anni consecutivi r, prima di trasferirsi in Sardegna.