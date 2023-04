Usseaux in Sicilia all'assemblea nazionale dei Borghi più belli d'Italia

Anche quest’anno Usseaux ha partecipato all’Assemblea nazionale dei Borghi più belli d’Italia, che per questa XXIII edizione si è svolta a Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Oltre ai rappresentanti dei Comuni che hanno partecipato all’evento, erano presenti il sindaco di Sambuca, il presidente e il direttore del Consiglio dei Borghi e l’assessore regionale ai Beni culturali e all’Identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, che ha sottolineato il proprio orgoglio per aver ospitato in Sicilia un evento come quello odierno.

Manifestazione che, come ha dichiarato lo stesso Scarpinato, «si è aggiunta al conferimento del titolo di “Capitale italiana della Cultura 2025” ad Agrigento e al titolo di “Capitale del Vino 2023” a Menfi».

Quest’anno, con 15 nuovi ingressi, i Borghi più belli d’Italia hanno raggiunto quota 348, 18 dei quali concentrati nella nostra Regione. Al primo posto si è piazzata l’Umbria, con la presenza di ben 30 comuni.

La buona notizia scaturita dall’analisi dell’andamento turistico bei borghi più belli d’Italia nel 2022 è la conferma di una costante crescita del flusso, che ha addirittura superato i livelli pre-pandemia, grazie soprattutto agli stranieri che vengono a visitare il nostro paese.