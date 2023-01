Volley serie A1 femminile, a Villafranca domenica alle 17 Pinerolo riceve Milano

Riecco il Pinerolo al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, per il primo attesissimo (si annuncia un sold-out in riva al Po)turno del 2023 in A1 femminile. Appuntamento che coincide con l’inizio del girone di ritorno. Domenica 8, alle 17, le ragazze di Marchiaro ricevono una compagine molto quotata, dall’alto del suo terzo posto in classifica. All’andata le pinerolesi strapparono un set all’Arena di Monza e quello che conta per il loro campionato, improntato alla ricerca della salvezza, è l’aver vinto due incontri a dicembre, raggiungendo in classifica la Balducci Macerata(6 punti), ad un solo punto da Perugia. Le milanesi hanno all’attivo fin qui 11 affermazionie sole due sconfitte, mentre le padrone di casa faranno affidamento sul pubblico amico e schierano nei panni di ex Valentina Zago(protagonista della promozione del Vero Volley in Serie A nel 2015-16), il cui ritorno in campo si è rivelato fondamentale nella vittoria ai danni di Casalmaggiore. Michele Marchiaro , cpach della Wash4green, spiega: «Il girone di andata è stato avaro in termini di punti, ma al netto delle difficili circostanze a tutti note(indisponibilità di Zago, forzata rinuncia a Trnkova, ndr) ci ha permesso di sviluppare consapevolezze e una esemplare resistenza di gruppo. Sarà bene custodire questo patrimonio insieme al prezioso quoziente set che ne è la logica conseguenza. Sappiamo tutti quali sono le partite da vincere però è molto importante, partendo da domenica, usare tutte le partite come strumento per finalizzare il nostro gioco e concretizzare il nostro salto di qualità che dovrà essere molto specifico. Questo sarà il nostro focus da qui alla fine dell’anno». A pochi giorni dall’impegno di Champions in Francia, le milanesi non dovranno distrarsi. Dopo la vittoria di Chieri nel tie-break a Casalmaggiore, ricco sabato con E-Work Busto Arsizio – Il Bisonte Firenze , Volley Bergamo 1991 – Prosecco Doc Imoco Conegliano , Cbf Balducci Hr Macerata – Igor Gorgonzola Novara , Savino Del Bene Scandicci – Bartoccini-Fortinfissi Perugia . Quindi, oltre a Wash4green Pinerolo – Vero Volley Milano , Cuneo Granda S.Bernardo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia .