Club Med Pragelato: da domenica 18 dicembre la prima stagione invernale con il resort ampliato

Confermata per domani, domenica 18 dicembre 2022, la data di apertura del villaggio Club Med di Pragelato Pattemouche. Il resort riceverà i primi ospiti invernali dopo l'ampliamento di 200 nuovi posti letto. Il complesso ricettivo oggi ha 388 camere disposte in 82 chalet.

Già entro la scorsa estate erano state ampliate anche diverse parti comuni. L'investimento complessivo era stato quantificato dal colosso francese in 14 milioni di euro, un anno fa, in occasione della presentazione della stagione 2021 e dell'ampliamento in corso, dal presidente Henri Jiscard D'Estaing in una celebrazione cui aveva partecipato anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

« L'ampliamento è stato completato e le prenotazioni fanno prevedere un Natale con 400-500 ospiti », anticipa il responsabile delle Relazioni pubbliche del villaggio, Silvano Pileggi, che prevede quindi valori in linea con lo scorso anno. «Per il Capodanno, invece, sarà tutto pieno con circa 1.000 persone».

La Vialattea è tenuta in grande considerazione dal colosso francese. Un anno fa era stato presentato anche l'altro progetto nel comprensorio: il nuovo villaggio da 1.000 posti a Sansicario.