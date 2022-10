Giro d'Italia 2023, il 18 maggio Bra-Rivoli con Colle Braida nel finale

Il Giro d’Italia 2023 arriva in Valsangone e scalerà il Colle Braida, giovedì 18 maggio, portando in mondovisione l’iconica Sacra di San Michele. Nell’appassionante finale della Bra-Rivoli, ecco l’ascesa dal versante di Avigliana, prima della discesa su Giaveno ed il ritorno rivolese. Il Giro del prossimo anno, con un'ultima settimana durissima, dopo la Grande partenza dall’Abruzzo, si avvicinerà al Piemonte con la Camaiore -Tortona adatta ai velocisti. Dodicesima tappa i suddivisa in tre segmenti con anello comprendente il Colle Braida. Venerdì 19 Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana. Presentazione in corso al Teatro Lirico di Milano. Con 197 km e 2300 metri di dislivello, la Bra Rivoli, dodicesima tappa, arriverà dopo un centinaio di chilometri a Candiolo, dirigendosi quindi a Orbassano e Rivoli, per un primo passaggio. Quindi si prosegue lungo la collina morenica a Rosta e da Avigliana iniziano gli undici esigenti chilometri che conducono al Colle Braida, 1007 metri d'altitudine, una volta oltrepassata la Sacra di San Michele. Discesa su Valgioie e Giaveno, dopo lo scollinamento, quindi Trana e Villarbasse a scandire il ritorno a Rivoli per il traguardo.