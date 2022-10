Orbassano: "Io non rischio", Croce Bianca in piazza per la campagna sui rischi naturali

A chiusura della Settimana nazionale della Protezione Civile, sabato 15 e domenica 16 torna nelle piazze italiane “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”, la campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali. Oltre 8.000 volontari e volontarie di protezione civile saranno impegnati, in circa 600 Comuni italiani, per informare i cittadini sui rischi a cui è esposto il territorio in cui vivono e per illustrare i buoni comportamenti da mettere in pratica in caso di alluvione, terremoto o maremoto. In Piemonte le volontarie e i volontari Anpas saranno impegnati in piazza Umberto I a Orbassano, dove i volontari della Croce Bianca allestiranno i punti informativi "Io non rischio" rivolti alla cittadinanza.