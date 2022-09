Elezioni: alle 12 regge l'affluenza, in Piemonte e nel Pinerolese è intorno al 20 per cento

Scongiurato il rischio della bassa affluenza? È ancora presto per dirlo ma alle 12 dai seggi si sono registrati dei dati che riportano una sostanziale tenuta dell'affluenza rispetto al 2018. A livello nazionale si sono recati alle urne il 19,11 per cento degli aventi diritto (il 19,54 nel 2018), in Piemonte il 20,50 per cento (20,32 nel 2018) e a Torino il 17,53 per cento (16,85 nel 2018).

Nel Pinerolese si registra un'affluenza del 20,93 per cento a Pinerolo (20,35 nel 2018); ad Orbassano del 17,92 per cento (20,99 nel 2018), a Giaveno del 22,31 (23,13 nel 2018) e a Nichelino (il comune più popoloso) del 19,03 (18,41 nel 2018), a Torre Pellice del 23,82 (23,14 nel 2018), a Villar Perosa del 21,32 (25,31 nel 2018) e a Vigone del 23,73 per cento (20,62 nel 2018).

La seconda registrazione sull'affluenza sarà alle 19, alle 23 chiuderanno definitivamente le urne e si proseguirà allo spoglio.