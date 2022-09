Manifestazione nelle Valli Chisone e Germanasca: i 14 sindaci chiamano a raccolta i cittadini a Villar Perosa

I sindaci di 14 Comuni chiamano a raccolta gli oltre 20mila cittadini e si preparano a sfilare in prima fila sabato 17 settembre a Villar Perosa, per difendere il futuro delle Valli Chisone e Germanasca e dire basta all'indifferenza.

L'appello è rivolto alla classe politica: sindaci e cittadini chiederanno prima di tutto promesse sul tema dell'occupazione e soluzione ai problemi delle principali aziende locali, alle quali far seguire concrete proposte.

Non a caso il corteo si formerà alle 14,30 davanti alla ex Sachs, fabbrica in disuso da una decina d'anni, e sfilerà fino alla PrimoTecs, « azienda in fortissima crisi economica all'ultimo anno disponibile di cassa integrazione in deroga, fortemente energivora e quindi gravemente colpita dagli aumenti dei costi ». Ed è solo una parte dei problemi di questo e altre attività di valle, per la quale i sindaci chiedono « nuove opportunità di sviluppo e lavoro, per dare un futuro all’economia dei piccoli centri montani » I sindaci hanno anche preparato un documento programmatico diretto alla classe politica attuale o candidata a governare nei prossimi anni.

Accanto al forte valore simbolico del percorso della manifestazione, vengono elencati gli altri gravi problemi che affliggono il territorio. Questioni 'storiche' come la viabilità, critica nelle alte valli e ora in particolare difficoltà per la lentezza con cui si svolge l'iter per il ripristino e la riapertura delle gallerie di Porte. Poi ci sono i temi della sanità, della scuola (con al primo posto l'instabilità della presenza di dirigenti scolastici negli Istituti Compresivi) e dalla rappresentatività dei piccoli Comuni, « il cui ruolo, storicamente importante, è penalizzato dal taglio degli Enti di primario riferimento, come le Province e le Comunità Montane » dicono i sindaci, che rilanciano l'appello a partecipare al corteo a tutti i cittadini, per ottenere maggior peso e maggior dignità riconosciuta ai loro territori.