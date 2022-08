Giaveno: firmata la convenzione tra la città e i volontari della protezione civile di Coazze

É stata firmata la convenzione tra la Città di Giaveno e l’Associazione Volontari Protezione Civile Coazze, nella persona del Presidente Mauro Rege Cambrin.

«È un’associazione che ci supporta da molto tempo, avendo svolto per il Comune di Giaveno diversi servizi, soprattutto nel periodo della pandemia. In questo modo andiamo a definire meglio e regolamentare i rapporti fra la Città e l’Associazione» spiega il Vicesindaco Stefano Olocco.

Infatti il gruppo coazzese ha svolto diversi servizi sul territorio: presso il mercato cittadino del sabato in occasione del controllo del contingentamento; il presidio serale per il controllo del rispetto delle normative anti-Covid; servizio di controllo all’entrata e uscita dalle scuole e sui mezzi di trasporto, per controllare che non si verificassero assembramenti e il corretto utilizzo delle mascherine.

Al di là del Covid, l’Associazione ha garantito il supporto a diverse fiere e mercati con servizio di viabilità e di informazione ai cittadini; «Ogni volta che viene chiesto il nostro aiuto, se ne abbiamo la possibilità e non siamo impegnati in emergenze lo forniamo, in quanto nasciamo proprio come associazione di volontariato per fare il bene della valle in cui viviamo – spiega Rege Cambrin – Facciamo anche parte del coordinamento territoriale di Torino, operiamo sul territorio di tutto il Piemonte e il nostro personale ha tutti i corsi che certificano la preparazione per svolgere gli interventi in alta sicurezza».

L’Associazione riceverà un contributo da parte del Comune, come sostegno per le diverse attività.

“Sono felice di questa ulteriore convenzione con una delle Associazioni della valle – conclude il Sindaco Carlo Giacone – La Protezione Civile di Coazze ha sempre svolto in modo egregio i suoi servizi per la nostra Città e ringrazio tutti i volontari e il Presidente Mauro Rege Cambrin per aver sempre dato massima disponibilità alle nostre richieste”.