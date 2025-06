Referendum. Nulla di fatto, quorum neanche vicino: è andato a votare meno di un elettore su 3, in Provincia di Torino e Pinerolo sfiorato il 40%

Chiuse definitivamente le urne per il Referendum e anche se non sono stati ancora raccolti i dati di tutte le sezioni si può dire con certezza che il quorum non è stato raggiunto, anzi: si è di poco superata la soglia del 30 per cento.

A livello nazionale infatti, i dati di 51.756 sezioni su 61.591 segnano un'affluenza del 30,11%.

In Piemonte l'affluenza di 3.921 sezioni su 4.803 attualmente rilevate è stata più alta della media nazionale: 34,28%.

La Provincia di Torino con 1.603 sezioni su 2.323 è l’unica che può superare la soglia del 40 per cento: al momento si attesta al 38,62%.

A Pinerolo con 34 sezioni su 34 rilevate si registra un'affluenza del 39,28%.