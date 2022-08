Villar Perosa: CineVillaggio chiude con il Premio Fernandel, omaggio all'attore che interpretò Don Camillo

Nell'ambito del Cinevillaggio, la rassegna cinematografica all'aperto firmata Piemonte Movie, venerdì 5 alle 21,15 al Parco Agnelli di Villar Perosa verrà proiettato "Una notte da dottore" (nella foto) del regista piemontese Guido Chiesa. In apertura il cortometraggio "I parchi" di Flavio Mastrillo (menzione Piemonte Factory 2021). Ingresso: 5 euro.

Sabato 6, alle 21,15, al Parco Agnelli di Villar Perosa, verrà presentato il Premio Fernandel 2023. Si tratta della seconda edizione: il premio è stato inaugurato lo scorso anno, in occasione del 50° anniversario della scomparsa di Fernand Joseph-Desiré Contandin, in arte Fernandel, l'attore transalpino con radici a Perosa Argentina celebre per aver vestito i panni di Don Camillo nei cinque film tratti dai romanzi di Giovannino Guareschi. Il Premio si svilupperà lungo la stagione cinematografica 2022/2023 del Cinema delle Valli concludendosi con la premiazione nell'estate 2023. La manifestazione premierà la miglior commedia cinematografica francese dell'anno tra quelle distribuite in Italia e proiettate sullo schermo di Villar Perosa. La nuova formula verrà presentata durante la serata di chiusura di CineVillaggio, che vedrà la proiezione della commedia tragicomica "Mandibules - Due uomini e una mosca" di Quentin Dupieux. In apertura il corto "Lui" di Federico Mottica (Premio Torèt - Miglior Cortometraggio Glocal Film Festival 2022). Ingresso gratuito.