Rivalta: la 18enne Elisa Demeo trionfa a "Incipit Offresi", è la più giovane vincitrice di sempre

A soli 18 anni ha conquistato il pubblico, la giuria e la finale della decima edizione di "Incipit Offresi", primo talent letterario itinerante d’Italia.

Elisa Demeo, giovane scrittrice di Rivalta, è la vincitrice assoluta dell’edizione 2025: la più giovane tra i finalisti e la prima rivaltese a salire sul gradino più alto del podio.

Per lei un premio in denaro da 1.500 euro e una pioggia di riconoscimenti, tra cui il Premio Scuola Holden con un corso di scrittura, il Premio Fondazione Circolo dei lettori e il Premio Golem.

La finale si è svolta ieri sera (giovedì 19 giugno) a Torino, nel suggestivo scenario della Tesoriera, durante l’Evergreen Fest.

Elisa ha convinto la giuria con un incipit evocativo e maturo: “Questa è la strada dei fiori dimenticati”, le prime righe di un romanzo che intreccia introspezione e memoria, ambientato in un mondo lacerato dalla guerra ma attraversato da una profonda forza interiore.

Al secondo posto Ludovica Bianchi di Roma, seguita da Daniele Cargnino, vincitore del Premio Miraggi Editori, e Guy Chenal della Valle d’Aosta, che ha fatto incetta di riconoscimenti, tra cui il Premio Italo Calvino.

Con 17 tappe in 6 regioni, Incipit Offresi ha celebrato quest’anno la sua decima edizione, confermandosi uno dei progetti culturali più innovativi del panorama italiano. Ideato dalla Fondazione ECM – Biblioteca Archimede di Settimo Torinese, in collaborazione con Regione Piemonte e numerosi enti, ha l’obiettivo di scoprire e far crescere nuovi talenti della scrittura, valorizzando anche il ruolo delle biblioteche come luoghi di cultura e partecipazione.