Siccità: Governo dichiara stato di emergenza in Piemonte

Il Governo nazionale nella serata di ieri ha riconosciuto lo "stato di emergenza" per il Piemonte (insieme a Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) colpito da siccità prolungata. Dei complessivi 36,5 milioni stanziati da Roma per i primi interventi, 7,6 sono stati destinati al Piemonte.

“Attendevamo questo riconoscimento che siamo stati tra i primi a richiedere - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio insieme agli assessori all’Ambiente Matteo Marnati, alla Protezione civile Marco Gabusi e all’Agricoltura Marco Protopapa -. Lo stato d’emergenza è un passaggio indispensabile per intervenire in modo strutturale sull’emergenza che ci sta colpendo in questi mesi, ma anche per limitare il rischio che una situazione analoga si ripeta in futuro: ci auguriamo che arrivino al più presto anche le altre risorse per gli interventi strutturali necessari, solo in Piemonte superano i 100 milioni di euro, e che dopo lo stato di emergenza venga riconosciuto anche lo stato di calamità per la nostra agricoltura, che a livello nazionale conta già più di un miliardo di euro di danni.