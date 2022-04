Alberto Valfrè assume la presidenza delle Aree Protette delle Alpi Cozie

Alberto Valfrè è il nuovo presidente delle Aree Protette delle Alpi Cozie. Il presidente della Regione Piemonte, ha firmato la scorsa settimana il decreto di sostituzione della presidenza dell’ente, a seguito delle dimissioni del precedente Presidente Mauro Deidier.

Il nuovo Presidente è avvocato dello studio legale Pedersoli, professione che esercita da oltre vent’anni nel settore civile e commerciale. Da marzo 2014 a luglio 2016, su nomina della Regione Piemonte, è stato Commissario della Comunità montana Valle Susa e Val Sangone.Secondo quanto comunicato dall'Ente di gestione delle Aree protette, la scelta del governatore Cirio è dovuta alla «riconosciuta capacità professionale e all’esperienza maturata nello svolgimento dell’incarico di Commissario, che gli ha consentito di interloquire e di avere rapporti con enti pubblici e associazioni, presenti anche sui territori di pertinenza dell’Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie».

L’incarico, assunto dal 20 aprile 2022, dura fino alla scadenza dell’attuale XI legislatura. Nel periodo di assenza della presidenza, le funzioni sono state assunte e svolte dal Vice Presidente, Remo Tabasso.

Il Consiglio dell’ente completo riprende la sua piena operatività nella seguente composizione: Presidente, Alberto Valfrè; Vice presidente Remo Tabasso; Consiglieri membri: Roberto Totino in rappresentanza del territorio del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, Antonio Chiadò Fiorio Tin in rappresentanza del territorio del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand, Paola Borra in rappresentanza del territorio del Parco naturale Val Troncea, Remo Tabasso in rappresentanza del Parco naturale dei Laghi di Avigliana, Giovanni Rolle in rappresentanza delle Associazioni Agricole, Franco Trivero in rappresentanza delle Associazioni Ambientaliste.