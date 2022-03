Sci Alpino, slalom Gigante: al Colle titolo femminile ad Elisa Platino, seconda a 18 centesimi la beniamina Bassino

A sorpresa s'aggiudica il titolo nazionale di slalom Gigante femminile la meranese Elisa Platino, autrice di una seconda manche in rimonta che le permette di superare di 18 centesimi la cuneese Marta Bassino. La borgarina, stella di prima grandezza del firmamento mondiale, doveva dar vita ad uno scontro diretto con la campionessa del mondo di specialità Federica Brignone(quarta dopo una seconda manche dominata), invece ha prevalso la voglia di mettersi in mostra di Platino e Roberta Melesi, terza a 23 centesimi. Sulla pista perfettamente preparata da Sporting Club Sestrieres, domenica 27 con assegnazione dei titoli maschile e femminile di slalom. Intanto, nel parterre, grande disponibilità d parte di una rilassata Super Marta, prodiga di autografi prima della premiazione su un podio che ben conosce. Bassino si rivede nei piccoli sciatori che la attorniato e riporta la mente ai tempi in cui già vinceva l'Uovo d'Oro(in programma settimana prossima). Uno sguardo al pendio con il proposito giustificato di ripresentarsi da vincitrice in Coppa del Mondo al Colle. Poi, meritato riposo per la campionessa cuneese.