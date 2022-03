Hockey ghiaccio Ihl1, la semifinale continua: Valpe corsara in Veneto con un meritato 1-3

La gara 2 di semifinale è della Valpe, che riscatta la battuta d’arresto in formato beffa e prolunga meritatamente il suo sogno promozione. All'arena di Tai di Cadore una prestazione di personalità e sostanza per gli ospiti. Il primo tempo si chiude senza realizzazioni, con una squadra valligiana ad impostare il gioco sulla grande intensità di pattinaggio interpretata da ogni linea avvicendatasi vorticosamente sul ghiaccio di questo non faraonico impianto bellunese, dove gli ospiti sono chiamati ad imporsi per prolungare la serie alla bella tra le mura amiche. Mentre Basraoui fa buona guardia neutralizzando conclusioni da lontano, i torresi provano a capitalizzare l'unico powerplay del drittel iniziale in occasione della penalità inflitta a Riccardo Salvetti. Prevale fin qui il controllo reciproco. Per la Bulldogs c'è da gestire il disco con lucidità, minimizzando le sortite che possono far male(altro intervento provvidenziale di Basrauoi). Vengono provvidenzialmente vanificati due minuti di penalità a Depetris e nei fragenti successivi gli uomini di Grossi effettuano scambi ripetuti con dovuto ordine. Ci pensa "Yabi"Payra a servire un classico del suo repertorio, il tiro preciso e potente da lontano, siglando il vantaggio dopo l'iniziativa passata attraverso la stecca di Cullati e Leger. E’il 28’. Al 32’56” in situazione di superiorità numerica, Marco Pozzi regala il raddoppio nel momento in cui la Valpe è più lucida offensivamente. Non occorre distrarsi e serve semmai alimentare l’inerzia positiva della gara. E’una spina nel fianco la percussione di Cullati al 52’15”, lo segue non a caso Martina che spedisce alle spalle del portiere la ribattuta. Un po’ di patema quando Giorgio Talamini al 53’16” fissa il punteggio sul poi definitivo 1-3 che porta al Cotta, sabato 26.