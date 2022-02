SAN VALENTINO 2022: la festa degli innamorati

Festeggiare San Valentino? No è solo una festa consumistica! Ma gira e rigira la maggior parte continua a farlo: perché? Per coloro che desiderano dichiarare il proprio amore, farlo a San Valentino significa sentirsi supportato da una comunità ideale di persone che condividono i propri sentimenti. Per la coppia appena formata, fare e ricevere un dono a San Valentino o festeggiarlo rompendo la routine quotidiana con un gesto d’affetto, un’esperienza condivisa, significa affermare la natura del legame, di fronte a sè stessi e di fronte al mondo. Anche per la coppia consolidata, riaffermare l’appartenenza al gruppo degli innamorati che hanno scelto San Valentino per riconoscersi, significa ricordare a sè stessi, al partner e a chi li circonda, qual è il sentimento che ha originato la loro unione, quali sono le basi su cui si fonda.

Ecco qualche idea per San Valentino:

Carole Chabrand Preziosi di Pinerolo produce gioielli in argento 925 e oro 18 carati, pietre semipreziose e preziose, utilizzando diverse tecniche orafe per offrire alla clientela un’ampia gamma di monili che risponda a tutte le esigenze di stile e fascia prezzo. Il laboratorio offre la possibilità di creare gioielli e Bijoux su misura: per San Valentino l’invito è di stupire il partner con un gioiello unico e pensato da voi!

VIA DEL DUOMO, 8 - PINEROLO (TO) Tel. 340 1459062 - email carole.chabrand @tiscali. it

“Amore non è guardarci l’un l’latro, ma guardare insieme nella stessa direzione”. E perché no, dormire sullo stesso comodo materasso. Alpiflex di San Germano Chisone produce materassi per garantire confort e benessere. Prodotti di qualità, ma accessibili a tutti, con certificazioni documentabili, utilizzando solo materie prime selezionate e seguendo il cliente nella scelta più adatta alle sue esigenze, per offrirgli un buon riposo e il miglior sonno possibile.

VIA VITTORIO VENETO, 38 – SAN GERMANO CHISONE (TO) Tel. 012158496 – www.alpiflex.com

La Via del Sale di Pinerolo, propone di regalare alla persona amata momenti di completo benessere, trattamenti in collaborazione con la naturopata e operatrice olistica Federica Tron. Fra questi il massaggio Hawaiano Lomi Lomi e il massaggio antistress psicofisico, dalla durata di 60 minuti. L’alternativa? Una seduta di coppia dalla durata di 40 minuti nella Grotta del Sale rosa dell’Himalaya.

VIA TRIESTE, 69 - PINEROLO (TO) Tel. 328 4827097

Un menù pensato per la Festa di San Valentino. E’ quanto propone la Locanda Regina di Orbassano, locale caldo ed accogliente che ben si adatta a ricreare un’atmosfera romantica per una serata indimenticabile. Cristiano e Alessandra propongono la loro cucina piemontese con qualche provocazione nel menù. Utilizzano materie di qualità e genuine. La cantina dei vini è piccola ma con prodotti selezionati.

VIALE REGINA MARGHERITA, 32 - ORBASSANO (TO) Tel. 334 1463210 – www.locandaregina.it

Lunedì 14 febbraio anche il Ristorante Pizzeria Caprifoglio di Campiglione Fenile, presenta un menù dedicato alle coppie. Non mancheranno però come di consueto anche le pizze con due tipo di impasto ed un’ampia scelta di dolci.

PIAZZA SAN GERMANO, 3 – CAMPIGLIONE FENILE (TO) Tel. 0121 590444 – www.ilcaprifogliocampiglione.com

Chi invece vuole immortalare il proprio amore e, perché no, già pensare al servizio fotografico per il proprio matrimonio… può rivolgersi allo studio fotografico Barton Photographer di Pinerolo, aperto da Claudia Petacca nel 2019. Il personale sarà ben lieto di presentarvi un preventivo gratuito, felici di raccontare il giorno speciale, rubando al tempo emozioni e restituendole al ricordo di un servizio fotografico spontaneo e raffinato in linea con le vostre richieste.

VIA TRIESTE, 79 - PINEROLO (TO) Tel. 340 8067450 – www.bartonphotographer.com