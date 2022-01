Hockey ghiaccio Ihl1, Valpe in trasferta a Pieve di Cadore per continuare il bel momento

Balzata al comando della graduatoria, la Valpe difende il primato del Master Round a Pieve di Cadore, con inizio alle 18. Reduce dal netto successo ai danni del Milano Bears(6-0 con poker firmato Martina) nel recupero di mercoledì, la compagine torrese va in Veneto con l'obiettivo di far sua l'intera posta in palio. All'andata finì con l'affermazione all'overtime degli uomini di Grossi, per i quali il recente 3 a 1 inflitto a Bolzano/Trento è stata una risposta sostanziale circa le proprie ambizioni. Del resto, ancora la seconda fase di IHL Division I deve definire le tre posizioni e la Bulldogs esercita pressione nei confronti delle altre due rivali, che si incontreranno all'ultima giornata lasciando inevitabilmente punti per strada. Sia Bolzano/Trento(stasera riceve al Palaonda Real Torino) e sia Pinè devono disputare un recupero, i primi domani a Milano, i gialloneri in data da definirsi in casa contro il Cadore. La Valpe(18 punti contro i 17 del Bolzano/trento e di i 15 del Pinè) mette nel conto che domani sera ci sia di nuovo un'altra capolista ma chiudere in crescendo il Master Round darebbe grande slancio ai biancorossi in vista dei play-off. Attenzione massima della Valpe riservata all'avversaria odierna, da tenere in considerazione pur reduce dallo stop forzato causa Covid.