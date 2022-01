Barge: incendio in un bosco a frazione Ripoira, vigili del fuoco e carabinieri forestali al lavoro

Alcune squadre dei Vigili del fuoco e carabinieri forestali di Barge sono intervenuti questa mattina in località Ripoira a Barge per un incendio boschivo divampato in un bosco di latifoglie. Sul posto sono anche intervenuti per collaborare nelle operazioni di spegnimento i volontari Aib di Bagnolo Piemonte che hanno spento e bonificato l’incendio. Il rogo, che ha interessata una piccola porzione di area boschiva, è stato spento e poi sono seguite le operazioni di bonifica.