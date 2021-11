Volley A2 donne, grande impresa del Pinerolo in Friuli: capolista K.O.

Missione compiuta per il Pinerolo, che si esalta e costringe la capolista Talmassons alla prima battuta d'arresto stagionale. Un'affermazione convincente quella delle biancoblu, andate ad espugnare il taraflex friulano per 1-3: dopo il primo set andato alle padrone di casa, pronta reazione dell'Eurospin Ford Sara e pareggio dei conti nel secondo parziale (22-25). Le ragazze di Marchiaro, prese per mano dalla capitana Valentina Zago, venivano fuori alla distanza, aggiudicandosi il terzo set, 19-25, sfruttando la grande occasione a metà della quarta ed ultima frazione: si passava infatti dal 12-13 ad un vantaggio più marcato in favore delle ospiti, col morale a mille, andate a chiudere la contesa grazie al 17-25. Un successo oltremodo importante per Pinerolo, il terzo di fila, nel quardo di una graduatoria del tutto ridisegnata.