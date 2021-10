Lupi: pubblicato un bando regionale per i risarcimenti dei danni e le misure di prevenzione

L'assessorato regionale all’Agricoltura ha pubblicato un bando per finanziare i risarcimenti dei danni causati alle greggi e per coprire le spese per la difesa del bestiame. Indennizzi per i capi predati tra il primo giugno e il 30 novembre di quest’anno, contributi a chi si doterà di recinzioni per il ricovero notturno degli animali o di cani da guardia, a chi provvederà in prima persona o attraverso i suoi famigliari o personale addetto alla custodia delle bestie e a chi installerà dissuasori e sensori attorno alle aree di pascolo.

Inoltre il bando garantisce una copertura dell’80% per le spese veterinarie per i capi feriti, del 50% per i costi di rimozione e smaltimento delle carcasse e un indennizzo forfettario per il risarcimento delle perdite subite dalla produzione.

Misure rivendicate al gruppo Lega Salvini Piemonte (di cui è espressione l'assessore all'Agricoltura) per voce del presidente del gruppo Alberto Preioni, che conferma anche la linea del gruppo per «una radicale revisione nell’approccio di un problema, quello del lupo, che rischia di sconvolgere il futuro dell’allevamento in Piemonte», con riferimento ai piani di contenimento della specie sul modello adottato dalla Francia.

In Francia si è arrivati gradualmente all'abbattimento di 100-110 esemplari l'anno su una popolazione di oltre 600. A fronte di questo non si è registrata una flessione delle predazioni. Questo è uno degli argomenti più citati da chi è scettico verso le deroghe alle leggi di tutela della specie (nazionali e internazionali), deroghe che potrebbero portare la conferenza Stato-Regioni a inserire il contenimento nel Piano nazionale di gestione del lupo.

L'abbattimento selettivo trova invece un consenso più ampio quando viene sottolineata la priorità agli esemplari ibridi e confidenti, ancora pochi in Piemonte, ma potenzialmente molto problematici.