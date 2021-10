Ciclismo, Allievi a San Maurizio: sul muro scatto vincente del fortissimo emiliano Omati

In vetta alle classifiche di rendimento stagionali, il piacentino Filippo Omati mette il proprio sigillo sul durissimo muro di San Maurizio, dopo aver interpretato con coraggio e sagacia tecnica la Coppa d'Autunno per Allievi. Alle spalle del plurivincitore tesserato per il Veloclub Pontenure ecco l'ottimo Samuele Alari(Sarnico), terzo il toscano Creatini, in forza all'Uc Donoratico. Il terzetto ha preso il largo a metà di questa prova ottimamente allestita dal Gsr Alpina. Anello da ripetere nove volte con ondulazioni interessanti a precedere il gran finale. Partenza da San Secondo e circuito che toccava anche Bricherasio. Di fronte alla basilica pinerolese Omati (che porta a sei le vittorie 2021, unite a 7 posti d’onore e 5 terzi posti)ha potuto alzare le braccia al cielo dopo uno scatto perentorio a 250 dall'arrivo, quando anche il bergamasco Alari, in gran forma dopo il successo a Telgate, ha ceduto al forcing del rivale. In lizza compagini di Lombardia, Toscana, Emilia, Liguria e Sicilia, oltre che un team francese e due club elvetici. Primo dei piemontesi Simone Zuddas, alfiere della Vigor.