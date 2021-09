Beinasco: Bersani a Borgaretto per sostenere la candidatura di Lombardi

Dopo la visita dell'ex premier Giuseppe Conte, anche l'onorevole Pierluigi Bersani, leader di Articolo Uno, scende in piazza per promuovere la nuova alleanza "Insieme per Beinasco", formata da due liste civiche, Sinistra Popolare e Movimento 5 Stelle, e la candidatura a sindaco di Dino Lombardi. Questo pomeriggio, a Borgaretto, nello spazio esterno dell'Auditorium Giacalone, il deputato ha ribadito la necessità di creare una sinistra nuova per fronteggiare le destre. Un movimento progressista, capace di coinvolgere una sinistra plurale e il M5S, sulla base di un programma politico, che guardi al concreto e alla vita comune. Un progetto a cui aspira la coalizione di Lombardi, da realizzare "con generosità e buon senso". Nel suo intervento Bersani ha parlato soprattutto di lavoro, il caposaldo da cui ripartire. "Occorre ricompattare il lavoro con riforme sulla rappresentanza e la contrattazione, con la parità salariale fra uomini e donne, con la formazione obbligatoria. Se il lavoro è frantumato, si frantumano di conseguenza fisco e welfare". Bersani ha inoltre sottolineato l'importanza di una politica concreta, fatta di interventi che migliorino il vivere quotidiano della gente, concludendo con un appello ai cittadini per la scelta del candidato sindaco e dei consiglieri: "Avete fra le mani un messaggio politico che nasce dal basso, mi raccomando".