Qualità dell'aria: in vigore da oggi le stop ai diesel euro4 in 76 comuni

Sono in vigore da oggi, 15 settembre fino al prossimo 15 aprile 2022, le misure straordinarie per la stagione invernale a tutela della qualità dell’aria in Piemonte, secondo le direttive del Ministero dell’Ambiente, a seguito della sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea per gli sforamenti dei valori limite del PM10. Le misure sono contenute nelle ordinanze emanate dai sindaci dei Comuni interessati.

Per quanto riguarda il traffico veicolare le limitazioni strutturali riguardano 76 comuni (tutto l’agglomerato di Torino, comuni della zona di pianura e collina con una popolazione superiore a 10mila abitanti compreso il Pinerolese) e veicoli con motore Diesel Euro 3 ed Euro 4, per il trasporto di persone e merci. Lo stop alla circolazione è in vigore nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 18,30 (orario esteso dalle 8:00 alle 19:00 per i Comuni della Città metropolitana di Torino).

Ricordiamo che dal 30 luglio è attivo in Piemonte il sistema Move-In, piattaforma ad adesione volontaria che, attraverso l’installazione di una scatola nera (black box), monitora la percorrenza dei veicoli nei territori soggetti alle limitazioni A tutt’oggi dei 76 comuni interessati dalle limitazioni strutturali, 74 hanno già aderito al sistema tra cui Pinerolo; tre gli operatori con i quali al momento è possibile stipulare in Piemonte il contratto di adesione al sistema.

D'ora in poi bisognerà tenere d'occhio il monitoraggio dell'aria pubblicato dala città metropolitana, infatti in caso di peggioramento (contraddistinto dal semaforo arancione) della qualità dell'aria scattano nuove misure come il divieto di accendere stufe a legna di vecchia generazione, l'obbligo di tenere la temperatura del'alloggio a 20 gradi. Approfondimenti sul tema e la siccità sull'Eco oggi in edicola.