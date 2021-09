La scuola riparte: ritorno in classe per migliaia di studenti

Questa mattina i cancelli delle scuole del Piemonte sono stati aperti per accogliere gli studenti e la ripresa delle lezioni. La scuola è ufficialmente ripartita e deve ancora fare i conti con le misure di sicurezza per contenere il contagio. In molti istituti superiori pinerolesi si mantengono ancora più ingressi divisi per classe in modo da non affollare le scalinate; sempre gli studenti delle superiori dovranno tenere ancora la mascherina. Sul fronte dei trasporti la capienza massima fissata sui mezzi è dell'80 per cento, ma la Regione ha potenziato le corse (circa 3000 in più nella Provincia di Torino) in modo da garantire un'orario di entrata in classe unico e non scaglionato.

La grande novità riguarda il green pass obbligatorio all'ingresso per i docenti e personale scolastico. Dopo cinque assenze scatta la sospensione dello stipendio, ma stando alla situazione attuale non si riscontrano problemi di questa natura nelle scuole di Pinerolo.

I numeri delle vaccinazioni nel mondo scolastico sono comunque positivi: il 92 per cento del personale scolastico ha aderito al piano vaccinale; per gli studenti dai 12 ai 19 anni invece le cifre si assestano sul 60 per cento.

In aiuto della scuola è arrivato anche il piano di assunzioni dei docenti: le cifre sono da record, quasi tutti i corpi docenti (anche per il sostegno) sono al completo o in procinto di esserlo; così facendo già nelle prossime settimane potrebbe scattare l'orario di lezione definitivo.

Foto Costantino