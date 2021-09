Certificazioni inglese, le più importanti

Nell'era della globalizzazione e di una comunicazione che diventa ogni giorno più internazionale, sono sempre più numerose le persone che decidono di intraprendere un percorso di studio relativo alla lingua inglese.

Spinte spesso da una vera e propria esigenza che trova radici sia nei contesti lavorativi che in quelli privati, sono molte le persone di tutte le età decidono di imparare da zero o di migliorare le proprie competenze nel campo di una lingua ormai parlata in quasi tutto il mondo.

Sapere l'inglese porta innegabili vantaggi anche nella vita di tutti i giorni: basta infatti pensare a una piattaforma come Youtube, affollata di interessanti content creators anche provenienti da oltreoceano, o alle tante piattaforme di streaming che rendono possibile accedere a film e serie TV imperdibili ancora non tradotte in lingua italiana.

Ovviamente l’inglese è utilissimo anche per viaggiare, poiché rende semplice comunicare direttamente con albergatori, tour operators, guide e addetti degli aeroporti in tutto il mondo, trasformando l’opzione di viaggiare con modalità low cost e fai da te una concreta opportunità.



La lingua inglese è richiesta sempre più spesso anche in ambito lavorativo: molte aziende infatti chiedono ai propri candidati in fase di selezione se dispongono di competenze linguistiche ma anche, in molti casi, di una valida certificazione relativa al livello di padronanza linguistica.



Ovviamente non sempre sono richieste certificazioni linguistiche per lavorare, ma potersi presentare con un attestato offre sicuramente più opportunità durante il processo di selezione. A proposito di certificazioni, quali sono le più richieste dal mercato del lavoro e non solo?

Certificazione IELTS

L'acronimo IELTS sta a significare International English Language Testing System, ovvero un sistema internazionale di esame per ciò che riguarda la lingua inglese. L'esame IELTS è finalizzato ad arricchire il curriculum vitae, sia nel caso lo si voglia utilizzare per lavoro, sia nel caso in cui si desideri affrontare periodi di studio all'estero.

A livello territoriale, questa certificazione viene riconosciuta pienamente da tutti i paesi che fanno parte del Commonwealth. Esistono due tipologie di certificazione IELTS. La prima, denominata generic training, è rivolta a persone che desiderano una certificazione per motivi personali, mentre la seconda, academic, è pensata per tutti quegli studenti che vogliono iscriversi a corsi universitari, master o dottorati di ricerca.

Certificazione TOEFL iBT

Il Test of English as a Foreign Language, è senza dubbio una delle certificazioni più conosciute e diffuse a livello internazionale. È infatti richiesta non solo dalle principali università americane, ma anche da aziende, programmi e percorsi finalizzati all'ottenimento di borse di studio e organismi internazionali. Il numero di paesi nei quali viene accettata è particolarmente elevato, si parla infatti di 130 paesi a livello mondiale.

Certificazione TOEIC

TOEIC sta per Test of English for International Communication è un test che mira ad accertare la conoscenza dell'inglese attraverso due tipologie di test, orientati a certificare le competenze relative alla comprensione della lingua e alla produzione: da un lato sono esaminate la capacità di lettura e ascolto, dall'altro l’abilità di scrittura e il parlato.

Il TOEIC testa più nello specifico la padronanza linguistica dei candidati relativa al mondo degli affari, riferendosi in particolare a topic quali impresa, finanza, comunicazione, ma anche salute e trasporti.

Come ottenere una di queste certificazioni

Una certificazione di inglese è ottenibile tramite una delle numerose scuole presenti sul territorio italiano. Wall Street English, ad esempio, ha una scuola di inglese a Torino, nonché in numerose altre città italiane tra le più importanti: tutte si occupano della preparazione degli studenti alle certificazioni linguistiche e in molte sedi è possibile anche sostenere gli esami finali veri e propri.

Pur non essendo sempre necessario essere in possesso di una certificazione di inglese, è però vero che uno di questi documenti certifica la conoscenza linguistica e funge da ottimo biglietto da visita nel momento in cui si affronta un colloquio per motivi di studio o lavoro. Esserne in possesso mette quindi in netto vantaggio competitivo e può, spesso, fare la differenza.