Ferragosto a Pinerolo: mercatino dell'usato per chi resta in città

Per chi resta in città, una passeggiata tra le bancarelle non guasta a Ferragosto. Domenica 15, dalle 7,30, i viali alberati di Cavalieri di Vittorio Veneto a Pinerolo si arricchiranno delle voci e dei colori del mercatino dell'usato organizzato da Far Rivivere l’Usato. Prenotazioni per partecipare (muniti del tesserino rilasciato dal Comune di residenza, mascherina e tutti i dispositivi di sicurezza): tel. 338 313.5365.