Maltempo, violenta grandinata sul Pinerolese

Pioggia, grandine e vento si abbattono in queste ore in diverse località attorno alla città di Pinerolo.

Il maltempo annunciato dall’Arpa Piemonte , che nelle scorse ore ha diaramato un’allerta in alcuni Comuni, è stato confermato.

Questi Eventi atmosferici non hanno colpito in modo omogeneo: nella foto, scattata intorno alle 15, una violenta grandinata che ha causato danni ad Abbadia, mentre in altre zone della città cadeva la pioggia.

Foto Dario Costantino