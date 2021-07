Dichiaravano di risiedere in montagna per evadere l'Imu, un'evasione di oltre 800mila euromaxi

Per evadere l’Imu dichiaravano di risiedere in Val Chisone o in Val di Susa, nonostante soggiornassero abitualmente con la propria famiglia e lavorassero in altri comuni del Piemonte, Liguria e Lombardia. La Guardia di Finanza della Tenenza di Bardonecchia ha scoperto, in sinergia con gli uffici tributi dei comuni di Bardonecchia, Oulx, Sauze d’Oulx, Cesana Torinese, Sauze di Cesana, Sestriere, Claviere e Pragelato, che 160 cittadini si fingevano residenti nelle località turistiche montane pur di non pagare l’imposta municipale unica agli Enti competenti. È stato così accertato l’omesso versamento dell’Imu e l’indebito beneficio dell’aliquota agevolata Iva ovvero dell’imposta di registro per un ammontare complessivo di oltre 800 mila euro. Ad oggi gli Enti locali hanno incassato oltre 550 mila euro che potranno essere destinati per iniziative in favore di tutta la comunità territoriale interessata la quale, in questo periodo di grave contingenza derivante anche dalla pandemia, versa in uno stato economico di indigenza.