Piemonte: esauriti i mille posti per la Open Night dei vaccini, e domani parte il week end vaccinale al Valentino

Sono circa 118.000 i giovani tra i 16 ed i 29 anni che oggi, giovedì 3 giugno, hanno sfruttato il primo giorno loro dedicato per inserire la preadesione su www.ilPiemontetivaccina.it

Su una popolazione complessiva in Piemonte di 561.000 giovani in questa fascia d’età, le adesioni attualmente sono in tutto quasi 200.000, perché a coloro che hanno aderito oggi si sommano i circa 80.000 che lo hanno già fatto nelle scorse settimane in quanto soggetti fragili o estremamente vulnerabili (60.000 dei quali già vaccinati).

Intanto, sono andate tutte esaurite in pochi minuti le mille prenotazioni disponibili per l'Open Night a Torino, ma aperta a tutti i giovani residenti in Piemonte tra i 18 e i 29 anni che sabato 5, dalle 21.30 alle 3.30 saranno vaccinati nell'Hub di Reale Mutua



In caso di controlli delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla propria abitazione oltre l’orario del coprifuoco sarà giustificato per motivi di salute mediante l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra Reale Group, Asl Città di Torino, CDC e Regione Piemonte.

Inoltre, domani, venerdì 4, alle 8 prenderanno il via anche le vaccinazioni all'Open Hub last minute del Valentino, anche in questo aperte a tutti i residenti in Piemonte.

Il centro vaccinale opererà tutti i weekend, dal venerdì alla domenica, dalle 8 alle 22.

Domani toccherà ai primi 2.000 vaccini dei 6.000 disponibili per questo fine settimana.

Le prenotazioni saranno nuovamente possibili a partire da lunedì prossimo, per essere vaccinati nel week end 11-13 giugno.

Possono accedere al servizio coloro he non hanno ancora un appuntamento o che hanno la convocazione dopo almeno 10 giorni.