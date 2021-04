Da domani anche la provincia di Cuneo in zona arancione

A partire da questo weekend anche la provincia di Cunee entrerà in zona arancione, come già il resto del Piemonte.

L’incidenza nella provincia di Cuneo è scesa, infatti, sotto i 250 casi ogni 100 mila abitanti, la soglia di allerta che alla luce del nuovo decreto aveva imposto nei giorni scorsi il mantenimento per il territorio Cuneese delle misure da zona rossa.

L’incidenza, in base all’ultimo rilevamento di oggi analizzato dagli epidemiologi dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, si attesta a quota 230.

Anche le scuole torneranno regolarmente in presenza, al 100 per cento fino alla terza media e al 50 per cento per le superiori, come lo sono già nel resto del Piemonte. L’incidenza è scesa sotto la soglia di allerta, a quota 230 casi ogni 100 mila abitanti