Sono partite oggi anche negli ospedali di Pinerolo e Rivoli dell'ASL TO 3 e al San Luigi di Orbassano, le vaccinazioni anti Covid per i sanitari. Le dosi vaccinali, fanno parte delle prime 40 mila dosi Pfizer-BionTech arrivate ieri in Piemonte. Le inoculazioni sono eseguite dai medici vaccinatori della stessa Azienda sanitaria. Nelle Case di riposo del terriotrio, invece, la vaccinazione potrebbe partire nella prima settimana di gennaio.