Sestriere: accordo decennale tra Comune e Sestrieres S.p.A. per innevamento, piste atleti e Comitato organizzatore Mondiali

Dopo una lunga trattativa ieri, venerdì 11 dicembre, il Comune di Sestriere e la Sestrieres S.p.A. hanno firmato un contratto decennale per garantire la produzione di neve programmata sugli impianti di innevamento presenti sul territorio per il 70% di proprietà sella Sestrieres S.p.A. e per il 30% del Comune di Sestriere.

«Una preziosa assicurazione per l’economia e l’indotto dell’intero comparto turistico» ha commentato il sindaco Gianni Poncet, che lo scorso mercoledì sera aveva risposto in Consiglio comunale a un'interrogazione di Andrea Colarelli della minoranza proprio sulla trattativa in corso e ormai giunta alle battute finali, anticipandone i contenuti.

Hanno siglato l'accordo con il Sindaco Poncet, il Vice Presidente della Sestrieres S.p.A., Gualtiero Brasso, e il Sindaco di Sauze di Cesana, Maurizio Beria: parte dell’acqua per alimentare i bacini di innevamento viene immessa dal territorio di Sauze di Cesana. Presenti anche il vicesindaco di Sestriere, Francesco Rustichelli, l’assessore Maurizio Cantele e Luisella Bourlot, direttore generale della Sestrieres S.p.A.

L’accordo prevede anche due piste che la Sestrieres S.p.A. metterà a disposizione degli atleti degli Sci Club che operano a Sestriere con scontistiche sugli skipass per coloro che fanno attività agonistiche.

E poi ancora l’apertura a creare un Comitato Organizzatore che porti alla candidatura ufficiale ai Mondiali di Sci Alpino del 2029 con il Comune di Sestriere, la Sestrieres S.p.A. e la Regione Piemonte che insieme ad altre realtà faranno parte della cabina di regia alla candidatura all’evento.

Nell’immediato, grazie alla firma dell’accordo, tutti gli Sci Club con base sull’intero comprensorio della Vialattea potranno allenarsi, nel rispetto delle norme di sicurezza, durante le vacanze natalizie usufruendo di piste e impianti che a breve entreranno in funzione a Sestriere, esclusivamente, per atleti degli sci club della Vialattea.

Nella foto da sx Gualtiero Brasso, Gianni Poncet, Maurizio Beria