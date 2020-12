Pragelato: letterine a Babbo Natale, nonostante il Covid

Anche se non ci si aspetta certo il pienone di turisti, viste le misure restrittive in vigore per limitare la diffusione del virus Sars-CoV-2, la Pro loco di Pragelato non rinuncia a regalare un momento speciale ai bambini che potranno essere in paese martedì 8 dicembre: dalle 10,30 alle 12.30 in piazza Pragelatesi nel mondo (fraz. Rivets) si potrà consegnare la propria letterina a Babbo Natale, accompagnati dai genitori e nel rispetto del disanziamento, con obbligo di mascherina.

BALCONI ILLUMINATI

Torna anche un'altra iniziativa del Natale pragelatese, il concorso Balconi illuminati organizzato dalla Pro loco in collaborazione con l'Ufficio del turismo e il patrocinio del Comune di Pragelato. La seconda edizione apre le iscrizioni dal 7 dicembre: andranno consegnate all'Ufficio del turismo entro il 31 dicembre, complete di modulo cartaceo e fotografia. Potrà partecipare ogni cittadino e villeggiante iscrivendo il proprio angolo esterno all'abitazione illuminato o addobbato.

Per entrambi gli eventi, info presso L'ufficio del turimo, tel 0122 741.728.