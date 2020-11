Orbassano: il ristorante Casa Format si aggiudica la nuova stella verde Michelin

La guida Michelin 2021 ha assegnato allo chef Igor Macchia, alla guida del ristorante Casa Format di Orbassano, una stella verde, nuovo simbolo che la bibbia della ristorazione francese ha riservato quest'anno a chi è particolarmente attento a una cucina sostenibile. «Un nuovo pittogramma - spiegano dal ristorante di Tetti Valfrè - riconoscimento per gli chef che si sono assunti la responsabilità di preservare le risorse e abbracciare la biodiversità, ridurre gli sprechi alimentari e sostenere una cucina sempre più green». In Piemonte ha ricevuto il riconoscimento Igor Macchia, insieme a Mariangela Susigna della Gardenia di Caluso, premiati durante un evento in live streaming che ha visto la partecipazione di Federica Pellegrini: la campionessa di nuoto e ambasciatrice Michelin ha annunciato i nomi degli chef premiati con il simbolo della sostenibilità.