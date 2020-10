Giro d'Italia, inizia il circuito finale di Sestriere: primo al gpm Fiorelli

Primo passaggio a Sestriere attraverso via col Basset e via Azzurri d’Italia. Al gpm affrontato con risalita dalla Valchisone inizia, a via 52 km dall’arrivo, l’anello conclusivo da percorrere due volte. Fuga iniziale di 21 corridori che ha forgiato oltre cento km della Alba – Sestriere, protagonisti gli uomini veloci come Demare. Spettacolari le riprese aeree della Rai al Forte di Fenestrelle ed all’intera vallata, quindi Usseaux e Pragelato, con la val Troncea che ha fatto splendere i colori autunnali, molto suggestivi. Sulla Coupure ha tentato l’allungo il trentino Conci, compagno di squadra di Nibali e accusavano ritardo tra gli altri Arnaud Demare. Primo al gpm Filippo Fiorelli, siciliano della Bardiani Csf. Grande attesa per il duello tra i primi tre della Generale, con la maglia rosa Keldermann, olandese, davanti al compagno di casacca Hindley, australiano, e terzo l’inglese Gheoghean Hart(Ineos). Primi a staccarsi gli uomini veloci, dietro iniziava il gran ballo per il successo di tappa. Mentre in discesa allungava Ballerini, da dietro si animava la situazione, per merito degli uomini della Ineos tra cui spicca Filippo Ganna.