Bricherasio: maxi evasione di una società di investigazioni, la Finanza sequestra beni per 500mila euro

Immobili nel pinerolese, in Sicilia e undici conti correnti: un maxi sequestro del valore complessivo di mezzo milione di euro, quello effettuato nelle scorse ore dalla Guardia di Finanza di Torino nei confronti di un imprenditore del pinerolese che da anni operava nel settore della vigilanza e delle investigazioni. I Finanzieri della Compagnia di Pinerolo hanno appurato come l’uomo, un 50enne di Bricherasio, nonostante la sua società avesse effettivamente lavorato conseguendo ricavi, abbia per alcuni anni evaso centinaia di migliaia di euro. A detta delle Fiamme gialle, l’imprenditore stava anche procedendo a trasferire immobili e altri asset ad un’altra società per rendere inefficaci eventuali sequestri. Ccordinati dalla Procura della Repubblica di Torino, i finanzieri hanno effettuato perquisizioni presso le abitazioni dell’indagato e eseguito i sequestri finalizzati alla successiva confisca, anche al fine di restituire alla collettività quanto indebitamente sottratto dall’imprenditore.