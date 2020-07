Malore mentre ballava in discoteca, morta una donna di Bagnolo

Dramma in una discoteca, nella tarda sera di venerdì (24 luglio) dove una 42enne di Bagnolo Piemonte ha accusato un malore mentre stava ballando ed è morta in pochi minuti. La tragedia nel locale "Miss Penelope" di corso Allamano a Grugliasco, dove si balla musica latino-americana. Debora Congiu si è improvvisamente accasciata al suolo e, nonostante l'intervento dei soccorritori del 118, è arrivata già morta all'ospedale di Rivoli. Chi era vicino a lei, ha pensato si fosse trattato di uno svenimento ma qualche minuto dopo ci si è resi conto di quanto stava accadendo. Qualcuno ha tentato di rianimare la bagnolese ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Rivoli. Decine i messaggi di cordoglio sui social in ricordo di Debora.