Pinerolo: pedone investito da uno scooter a due passi dal municipio

Stava attraversando a due passi dal municipio quando è stato travolto da uno scooter che transitava nei pressi di piazza Vittorio Veneto a Pinerolo. Brutta avventura per un pedone, investito questa mattina poco dopo le 9 a poche decine di metri dall'ingresso del palazzo comunale da un motociclo. Sul posto gli agenti di Polizia locale e i carabinieri della stazione di Pinerolo per i rilievi di rito. Il pedone è stato trasportato dai soccorritori del 118 in ambulanza presso l'ospedale Agnelli.