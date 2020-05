Covid-19: a Pragelato tutti guariti e nessuna quarantena

I cittadini di Pragelato sono tutti guariti dal Covid-19 e nessuno è in quarantena. All'aggiornamento il Comune dell'alta Val Chisone può vantare dati azzerati in entrambi i conteggi. «Finalmente una bella notizia per i pragelatesi» commenta il vice sindaco Mauro Maurino.

«Certo, ci rendiamo conto che la situazione complessiva resta critica e precaria, soprattutto in Piemonte. Ma dopo settimane di preoccupazione e di numeri sempre allarmanti anche per quanto riguarda il pinerolese, ricevere la notizia che Pragelato ritorna oggi alla normalità - anche se non possiamo abbassare la guardia e rispettare, quindi, rigorosamente le normative in vigore - non può che rallegrarci. Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che in queste settimane, senza risparmiarsi, hanno gestito e affrontato l’emergenza anche nel nostro territorio».