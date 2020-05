Pinerolo: lunghe code al mercato

Come previsto, questa mattina si sta svolgendo regolarmente il mercato di piazza Vittorio Veneto a Pinerolo. Le modalità per il rispetto delle norme di sicurezza sono sempre le stesse: accessi delle persone contingentati per ordine alfabetico e varchi di accesso limitati e divisi per entrata e uscita. Molte le presenze per cui si sono formate lunghe code ai varchi di entrata. Come dimostra la foto qui a fianco la fila da piazza Vittorio Veneto , lungo via Brignone raggiunge ii giardini della stazione.

Foto Dario Costantino