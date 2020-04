Villafranca: riapre il mercato del martedì, ma solo banchi alimentari

Martedì 14 aprile a Villafranca verrà riaperto il mercato settimanale in p.zza Vittorio Veneto per i soli banchi alimentari. L’area mercatale verrà transennata con un solo accesso per l’ingresso e uno per l’uscita.

L’accesso sarà contingentato mediante la vigilanza del Gruppo Comunale di Protezione Civile, in modo da far rispettare le misure minime di sicurezza tra le persone. Chi accederà all’area mercatale, avrà l’obbligo di indossare i guanti e la mascherina previa misurazione della temperatura corporea. L'Amministrazione raccomanda l’accesso a persone under 65 (gli over 65 solo per acclarata necessità) e per un solo componente per nucleo famigliare.

"Si invitano i villafranchesi a non trattenersi oltre al tempo necessario per gli acquisti e a non sfruttare l’occasione per un’uscita, anche se non necessaria alla spesa alimentare. Certo e fiducioso della vostra collaborazione - continua il sindaco Agostino Bottano - vi rinnovo l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi aperti al pubblico, di mantenere le distanze di sicurezza, di uscire di casa solo per motivate esigenze e di rispettare tutte le altre restrizioni ministeriali, regionali e comunali, non perché imposte e a rischio sanzione ma per senso civico e di responsabilità verso la salute di noi stessi e del prossimo".

In foto il centro di Villafranca.