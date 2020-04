Coronavirus: al mercato di Pinerolo pazientemente in coda

Dopo la pausa del mercoledì, questa mattina le bancarelle del mercato sono tornate in piazza Vittorio Veneto. Le regole da osservare sono le stesse della scorsa settimana, sono statiperò ridotti a due i varchi di accesso. La bella giornata ha inoltre invogliato lepersone a uscire. Per questi motivi si sono formate lunghe code da cui affiora un certo nervosismo, nonostante il paziente e ottimo lavoro degli uomini e delle donne dela Protezione civile. Un ringraziamento per la loro opera arriva anche dai rappresentanti degli operatori del mercato che si stano organizzando per chiedere all'amministrazione di confermare anche il mercato del mercoledì.